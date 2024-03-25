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حطام صواريخ تسقط على كييف وتضرر أحد المباني

منذ ساعتين
صواريخ روسية- أرشيفية

صواريخ روسية- أرشيفية

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أعلن مسؤولون أن مبنى مكونا من ثلاثة طوابق في وسط كييف تعرض لأضرار بالغة جراء هجوم صاروخي روسي صباح اليوم الاثنين25 آذار/مارس الجاري أدى إلى سقوط حطام الصواريخ في ثلاث مناطق أخرى بالمدينة.

ودوت سلسلة انفجارات في أنحاء العاصمة الأوكرانية، ورأى مراسل لرويترز عمودا من الدخان يتصاعد في شرق المدينة.

وكتبت الإدارة العسكرية للمدينة على تطبيق تلغرام للتراسل “في منطقة بيشيرسك (الوسطى)، تضرر مبنى غير سكني متعدد الطوابق”. وكانت قد وصفت المبنى بأنه سكني في بيان سابق.

وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن شخصين أصيبا.

وقالت الإدارة إن الحطام سقط أيضا في مناطق سولوميانسكي وهولوسيفسكي ودنيبرو.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى كييف بريدجيت برينك إن روسيا استخدمت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت لمهاجمة العاصمة الأوكرانية.

وأضافت “خلال الأيام الخمسة الماضية، أطلقت روسيا مئات الصواريخ والطائرات المسيرة ضد دولة ذات سيادة”.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد حذرت في رسالة على تيليجرام قبل لحظات من الانفجارات من أن صاروخا يطير باتجاه المدينة.

وكتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تيليجرام “انفجارات في العاصمة. التوجه إلى الملجأ للضرورة!”.

وكثفت روسيا بشكل كبير ضرباتها الصاروخية على أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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