الخميس 29 رمضان 1444 ﻫ - 20 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حفتر ينفي مساندة أي طرف في الصراع بالسودان

منذ ساعتين
المشير خليفة حفتر

المشير خليفة حفتر

A A A
طباعة المقال

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، التي يقودها خليفة حفتر، اليوم الخميس، تقديم الدعم لطرف ضد الآخر من طرفي الصراع الدائر في السودان.

وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في بيان: “تنفي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية نفيا
قاطعا.. تقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر في السودان”.

وأضاف أن القوات المسلحة الليبية “تقوم حاليا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، وبأننا مستعدين للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال”.

يذكر أن القتال العنيف بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد كان انطلق الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقاً في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.

إلا أن مصادر مطلعة كانت أكدت لـ”العربية/الحدث” سابقاً أن الطرفين بدآ بالتحشيد العسكري قبل أسابيع.

    المزيد من أخبار العالم

    راشد الغنوشي
    تونس.. السجن لزعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي
    النفط
    النفط يتراجع متأثرا بصعود الدولار ومخاوف الطلب
    تونس تعاني من أزمة مياه خانقة
    الجفاف في تونس يؤثر على قطاعي السياحة والاقتصاد

    الأكثر قراءة

    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يحدد أول أيام عيد الفطر
    خلدة
    بالصور.. توتر كبير وإطلاق نار في خلدة!
    عيد الفطر.. دولة تعلن السبت أول أيام شهر شوال