حكمت الهجري.. أحد كبار مشايخ الدروز في السويداء يدعو للجهاد ضد مليشيات إيران

شنّ الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، يوم الأربعاء، هجوماً حاداً على حزب البعث وأعضائه في السويداء، في وقت دعا فيه إلى “الجهاد” ضد الميليشيات الإيرانية.

وأظهر تسجيل مصور نشرته شبكات إخبارية الشيخ الهجري وهو يلقي كلمة بين جموع من المحتجين، وقال إنه “لم يستغرب مما حصل”، في إشارة إلى إطلاق الرصاص،

مضيفا: “منذ بداية المحنة بسوريا قلت: (إذا بدو يجينا شيء سيأتي من هؤلاء الحزبيين الساقطين)”.

ودعا الشيخ الهجري، وهو أحد المشايخ الثلاث البارزين في السويداء، إلى “ضبط النفس”، وإلى البقاء في الشارع وعدم التنازل عن المطالب، مضيفا: “نحن على حق ومطالبنا لا نتنازل عنها والشارع إلنا ليوم ويومين وشهر وشهرين وسنوات. شعارنا السلمي للبلد والسلطة ولكل العالم والأمم المتحدة”.

“يريدون وضع شبابنا قبالة بعضهم البعض. لم نتفاجأ وكننا ننتظر ما حصل. الحمد لله على اللطف”، وأكد الهجري على “استمرارية الاعتصام حتى يطمئن كل فرد بأن حقوقه مصانة في بلده”.

لكن ما كان لافتا في حديثه الهجوم الذي وجهه لإيران و”حزب الله” وميليشياتها، معتبرا أن ” إيران ومنذ دخولها للبلد محتلة ويجب الجهاد ضد ميليشياتها التي نعتبرها احتلالا”.

وقال الهجري إن “الميليشيات الإيرانية دخلت بفكر تخريبي.. ولأول مرة نعلنها على الملأ، مع العلم أن كل الشخصيات والجهات التي نلتقي فيها تعرف وجهة نظرنا”.

وكان 3 محتجين على الأقل قد أصيبوا برصاص حرس مبنى قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء، خلال محاولتهم إغلاق المبنى صباح يوم الأربعاء.

ونشرت شبكة “السويداء 24” فيديو يظهر حرس مبنى قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء وهم يطلقون النار لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق المبنى.