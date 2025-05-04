حكومة أستراليا الجديدة: صراع أميركا والصين التجاري يتصدر الأولويات

قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز الأحد إن الحكومة الجديدة ستعطي الأولوية للتعامل مع “الظلال القاتمة” الناجمة عن الحرب التجارية بين أمريكا والصين بعد فوزها الساحق في الانتخابات عقب حملة ركزت على المخاوف بشأن سياسة التجارة الأمريكية والاقتصاد العالمي.

ووعد رئيس حزب العمال الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أول رئيس وزراء أسترالي يفوز بولاية ثانية متتالية خلال عقدين، في تصريحات الأحد بأنه سيدير حكومة منضبطة ومنظمة، مشددا على أن الأستراليين صوتوا لصالح الوحدة.

وتوقعت هيئة الإذاعة الأسترالية أن يزيد حزب العمال المنتمي ليسار الوسط أغلبيته في البرلمان إلى 85 مقعدا على الأقل من 77 مقعدا، بعد أن أشارت معظم استطلاعات الرأي إلى أنه سيواجه صعوبة في الحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلس النواب المؤلف من 150 مقعدا. وتم فرز أكثر من ثلثي الأصوات، ومن المقرر استئناف الفرز غدا الاثنين.

وعلى غرار الانتخابات التي جرت في كندا قبل أقل من أسبوع، خسر زعيم المعارضة المحافظ في أستراليا بيتر داتون مقعده مع تزايد قلق الناخبين إزاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته الأخرى بعد أن كانوا يركزون في البداية على ضغوط تكاليف المعيشة.

وقال تشالمرز لهيئة الإذاعة الأسترالية بعد يوم من الانتخابات “كان هذا يفوق حتى توقعاتنا الأكثر تفاؤلا”.

وأضاف “ما يحدث خاصة بين أمريكا والصين، يلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي… نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا القدرة وسيكون لدينا القدرة على إدارة تلك الضبابية”.

وأظهرت استطلاعات الرأي على مدى تسعة أشهر حتى مارس آذار تقدم ائتلاف المعارضة المحافظ على حزب العمال الحاكم في ظل استياء واسع النطاق إزاء تعامل الحكومة مع التضخم.

لكن الأوضاع انقلبت رأسا على عقب عندما كشف المحافظون عن مقترح لتقليص حجم القوى العاملة بالحكومة الاتحادية، وهو ما قورن بتحركات إدارة ترامب لتقليص الوكالات الحكومية. كما تم انتقاد مقترح إجبار الموظفين على العودة إلى مكاتبهم خمسة أيام في الأسبوع باعتباره مجحفا بحق النساء.

وأدى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل نيسان إلى زيادة قلق الناخبين، إذ أحدث صدمة في الأسواق العالمية وأثار مخاوف بشأن تأثيره على صناديق التقاعد الخاصة بهم.