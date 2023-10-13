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حكومة جنوب أفريقيا تتحرى عن مقتل اثنين من مواطنيها في إسرائيل

منذ 10 دقائق
علم جنوب أفريقيا

علم جنوب أفريقيا

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قال متحدث الجمعة إن حكومة جنوب أفريقيا تتحرى تقارير من سفارة إسرائيل عن مقتل اثنين من مواطنيها في هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأسفر هجوم حماس عن مقتل أكثر من 1300 ودفع إسرائيل لتنفيذ هجمات انتقامية قتلت أكثر من 1500 فلسطيني.

وقال متحدث باسم إدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا لدى سؤاله عن تقرير في وسيلة إعلامية محلية عن مقتل اثنين من جنوب أفريقيا منذ تصاعد حدة الصراع يوم السبت “نتحقق حاليا من ذلك”.

وأضاف أن مصدر المعلومات هو منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي من السفارة الإسرائيلية في بريتوريا.

وقال إن من الوارد أن يكون الشخصان اللذان تشير إليهما السفارة على أنهما قتلا يحملان الجنسيتين.

    المصدر :
  • رويترز

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