حكومة غزة تتهم إسرائيل بتحويل المياه إلى سلاح إبادة جماعية

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، من أن إسرائيل حولت المياه إلى أداة إبادة جماعية وسلاح قتل بطيء لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.

وقال في بيان، إن “إسرائيل تواصل تعمدها حرمان السكان من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي”.

وأكد المكتب الحكومي أن إسرائيل عطلت مؤخرا خطي مياه شركة “ميكروت” الواصلين إلى شرق مدينة غزة والمحافظة الوسطى، واللذين يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يوميا لما يزيد على 700 ألف فلسطيني.

ومطلع الأسبوع الماضي، قالت بلدية غزة إن إسرائيل أوقفت المياه الواصلة إلى المدينة من شركة “ميكروت”، والتي تمثل 70 بالمئة من إجمالي الإمدادات المتوفرة فيها، فيما قصف الجيش محطة غباين لتحلية المياه في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأوضح المكتب الحكومي أن إسرائيل سبق وأوقفت مطلع مارس/ آذار الماضي “خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه في منطقة دير البلح بالوسطى، ما أدى لتوقفها بالكامل عن إنتاج المياه المحلاة، حيث عرضت حياة 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخان يونس لخطر العطش الشديد”.

وذكر أن إسرائيل دمرت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 90 بالمئة من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، كما منعت وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال، واستهدفت العاملين أثناء أداء مهامهم الإنسانية، فضلا عن منعها دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية في ظل انقطاع الكهرباء منذ بدء الإبادة.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والبضائع ما تسبب بتفاقم التدهور في الأوضاع الإنسانية وعمل القطاعات الحيوية.

وبين المكتب الحكومي أن الجهات المختصة سجلت منذ بدء الإبادة “أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه من بينها حالات إسهال والالتهاب المعوي الحاد والتهاب الكبد الوبائي فضلا عن أكثر من 50 حالة وفاة غالبيتهم أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية”.

وجدد التحذير من “كارثة إنسانية وبيئية كبرى تهدد قطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما”، مع تصعيد إسرائيل للإبادة وتفاقم جريمة تعطيش الفلسطينيين.

وطالب المكتب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بضرورة “التحرك الفوري والفاعل لوقف جريمة التعطيش، وفرض دخول الوقود والمعدات وفرق الإصلاح للمرافق المائية”.

كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى “تأكيد إعلان غزة منطقة منكوبة بيئيا والضغط لفتح فوري للمعابر”، مناشدا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدمون المياه سلاحا للإبادة الجماعية بغزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.