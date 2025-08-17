حلفاء زيلينسكي في وضع حرج.. قمة أوروبية طارئة لمواجهة مقترحات ترامب المثيرة للجدل

يعقد قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الأحد، مؤتمراً عبر الفيديو ضمن إطار «تحالف الراغبين» لبحث سبل المضي قدماً في تسوية الحرب، وذلك بعد أن استبعد الرئيس الأميركي، السبت، وقفاً فورياً لإطلاق النار، مؤكداً أنه دفع مباشرة نحو «اتفاق سلام» عقب القمة التي جمعته بنظيره الروسي في ألاسكا.

وقدّمت قمة ألاسكا، التي كان يفترض أن تكون حاسمة بالنسبة إلى أوكرانيا وأوروبا، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عودة إلى الساحة الدولية بعدما عزل منها عقب شن الحرب في أوكرانيا بفبراير (شباط) 2022، دون أن تؤدي إلى وقف الأعمال العسكرية أو فرض عقوبات جديدة تستهدف بلاده.

حتى إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصبح يؤيد اقتراحا من روسيا بتعزيز وجودها في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول مطلع على المحادثات الهاتفية بين ترامب وقادة أوروبيين وكالة “فرانس برس”.

وبحسب المصدر نفسه، يطالب الرئيس الروسي “بأن تغادر أوكرانيا دونباس”، وبالتالي بالتنازل الكامل عن هذه المنطقة التي تشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، كما يقترح تجميد القتال على جبهة منطقتي خيرسون وزابوريجيا (جنوب).

وبعد أشهر قليلة من بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت روسيا في سبتمبر (أيلول) 2022 ضم هذه المناطق الأوكرانية الأربع، رغم أن قواتها لا تسيطر بشكل كامل على أي منها.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، في البيت الأبيض، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي رفض حتى الآن أي تنازلات إقليمية، قائلا إن يديه مقيدتان بالدستور الأوكراني.

وفي حين أعرب الرئيس الأوكراني عن “امتنانه للدعوة” حذّر، مساء السبت، من أن رفض موسكو لوقف إطلاق النار “يعقد الوضع”.

ضمانات أمنية

وقبيل رحلة زيلينسكي إلى واشنطن، سيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، مؤتمرا عبر الفيديو، الأحد، مع “تحالف الراغبين” الداعم لكييف والذي يضم معظم الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ودولا أخرى مثل كندا.

وبحسب دبلوماسيين، من المتوقع أن يناقش المشاركون الضمانات الأمنية التي ستمنح لكييف كجزء من اتفاق سلام محتمل.

واقترح ترامب ضمانات أمنية مستوحاة من تلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي ولكن من دون الانضمام إلى الناتو الذي تعتبره موسكو تهديدا وجوديا يمتد إلى حدودها.

وأوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أنه للشروع في ذلك يتعين تحديد “بند للأمن الجماعي يسمح لأوكرانيا بالحصول على دعم جميع شركائها، بمن فيهم الولايات المتحدة، ليكونوا مستعدين للتحرك إذا تعرضت للهجوم مجددا”.

قمة ثلاثية؟

وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الصراع الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أصبح الجيش الروسي يسيطر على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية بما في ذلك منطقة لوغانسك بشكل شبه كامل وجزء كبير من منطقة دونيتسك حيث تسارع تقدمه أخيرا.

لكن الحال ليست مماثلة في زابوريجيا وخيرسون اللتين ما زالت مراكزهما الحضرية الرئيسية تحت السيطرة الأوكرانية.

ويبدو أن تخلي دونالد ترامب عن سيناريو وقف إطلاق النار يصب في مصلحة فلاديمير بوتين الذي يرغب في التفاوض مباشرة على اتفاق نهائي، لكن في المقابل، تعتبر كييف وحلفاؤها الأوروبيون ذلك وسيلة لكسب روسيا الوقت من أجل مواصلة هجومها وتوسيع نفوذها الإقليمي.

ومع ذلك، فإنها “أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروّعة بين روسيا وأوكرانيا”، كما كتب ترامب على شبكته الاجتماعية “تروث سوشال”، موضحا أن “الذهاب مباشرة إلى اتفاق سلام من شأنه أن ينهي الحرب.. اتفاق وقف إطلاق النار لا يصمد في كثير من الأحيان”.

ولمح الرئيس الأميركي كذلك إلى عقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي إذا “سارت الأمور على ما يرام” عندما يستقبل الرئيس الأوكراني، الذي تعرّض أثناء زيارته واشنطن في وقت سابق هذا العام لـ”إهانات” -بحسب المحللين- في المكتب البيضاوي من قبل ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس أمام الكاميرات في مشهد أثار قلق العديد من الحلفاء الأوروبيين.