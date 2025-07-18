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حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي ينددان بالهجمات الإلكترونية الروسية

منذ 8 ساعات
الأعلام ترفرف في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل - رويترز

الأعلام ترفرف في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل - رويترز

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ندد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، اليوم الجمعة، بما وصفاه “بالأنشطة الإلكترونية الخبيثة” والهجمات الهجينة الروسية الرامية إلى تقويض الأمن والديمقراطية في أوروبا وخارجها.

وجاء هذا التنديد عقب قرار بريطانيا اليوم بفرض عقوبات على أكثر من 20 جاسوسا ومتسللا إلكترونيا ووكالة روسية جراء ما وصفته بأنه “حملة مستمرة من النشاط السيبراني الخبيث” تشمل هجمات على حكومات ومؤسسات في جميع أنحاء أوروبا.

وجاء في بيان “يتضامن الاتحاد الأوروبي بشكل كامل مع المملكة المتحدة ويواصل التنديد بالتهديد الملموس الذي تشكله روسيا على أمن المملكة وشركائها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي”.

    المصدر :
  • رويترز

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