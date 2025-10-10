حلف الأطلسي يبدأ مناوراته النووية السنوية الأسبوع المقبل

قال مسؤولون من حلف شمال الأطلسي، اليوم الجمعة “إن هولندا ستستضيف مناورات الردع النووي السنوية للتحالف العسكري والتي ستبدأ الأسبوع المقبل بمشاركة 71 طائرة من 14 دولة”.

وقال الأمين العام للحلف مارك روته إن المناورات “تبعث برسالة واضحة لأي خصم محتمل بأننا سنحمي جميع الحلفاء وندافع عنهم في مواجهة كافة التهديدات”.

وأدلى روته بتصريحاته في رسالة فيديو مسجلة في قاعدة فولكل الجوية في هولندا، المضيف الرئيسي لتدريبات هذا العام.

وأعلن حلف الأطلسي أن القواعد في كلاينه بروجل في بلجيكا ولاكينهيث في بريطانيا وسكريدستروب في الدنمرك ستشارك أيضا.

وذكر روته “نحن بحاجة إلى القيام بذلك لأنه يساعدنا على التأكد من أن ردعنا النووي يظل موثوقا وآمنا وفعالا قدر الإمكان”.

وقال مسؤولون في الحلف إن التدريبات لا تستخدم الأسلحة النووية ولكنها تحاكي سيناريوهات يمكن استخدامها فيها.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، حذر المسؤولون الروس في بعض الأحيان من خطر المواجهة النووية مع حلف الأطلسي الذي شجب مثل هذا الخطاب ووصفه بأنه غير مسؤول.

وخفت حدة التوترات النووية في الأسابيع القليلة الماضية، ففي الشهر الماضي، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإبقاء لمدة عام واحد على القيود المفروضة على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنصوص عليها في معاهدة نيو ستارت التي تنتهي في فبراير شباط المقبل.

وقال جيم ستوكس مدير السياسة النووية في حلف الأطلسي للصحفيين في مقر الحلف في بروكسل إن المناورات “روتينية” و”غير موجهة ضد أي دولة… ولا ترتبط بأي تطورات على أرض الواقع”.