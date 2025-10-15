حلف الناتو يناقش رفع القيود على استخدام معدات الدفاع ضد روسيا

في بروكسل، حيث انعقد اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي، شدد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث على أهمية ما وصفه بـ”السلام عبر القوة” لتحقيق الاستقرار في أوكرانيا. وقال: “نتطلع إلى تحقيق السلام في أوكرانيا من موقع القوة”، مضيفًا أن القوة هي الطريق للسلام، وليس الكلمات أو التهديدات.

وتأتي تصريحاته في وقت يسعى فيه الحلف إلى حشد دعم دولي إضافي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر، وسط انخفاض حاد في الإمدادات منذ الأشهر الأخيرة. وأعرب هيغسيث عن توقعه بأن تساهم المزيد من الدول في تغطية تكلفة شراء أسلحة أميركية لأوكرانيا.

من جهته، أكد وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز على ضرورة تطوير طرق أكثر فعالية لمواجهة الطائرات المسيّرة، بدل الاعتماد على مقاتلات F-35، وكشف عن خطط بلاده لإنفاق 90 مليون يورو على طائرات مسيّرة لأوكرانيا. كما دعا دول الناتو لزيادة مساهماتها ضمن ما يعرف بـ”قائمة الأولويات لمتطلبات أوكرانيا” (PURL).

ويجتمع وزراء الحلف بشكل مغلق لمناقشة رفع القيود على استخدام طائراتهم ومعداتهم الدفاعية على الحدود الشرقية للحلف، وسط مخاوف من اختبارات روسية محتملة لدفاعات الناتو. يأتي هذا قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن يوم الجمعة، حيث ستُبحث إمكانية تزويده بصواريخ بعيدة المدى مثل “توماهوك”.