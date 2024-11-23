حلف شمال الأطلسي: الأمين العام مارك روته أجرى محادثات مع ترامب في فلوريدا

قالت فرح دخل الله المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي اليوم السبت إن الأمين العام للحلف مارك روته التقى بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا أمس الجمعة.

و كانت صحيفة “دي تليغراف” الهولندية أفادت يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر، أن أمين عام حلف الناتو مارك روته يزور الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مقر إقامته في فلوريدا.

ولطالما تميز روته خلال فترة ولايته بعلاقته الوثيقة مع ترامب، حيث نجح في بناء جسور من التعاون بين الولايات المتحدة وحلف الناتو. هذا التعاون جعل هولندا لاعبًا محوريًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحالف، سواء من خلال المساهمات العسكرية أو المبادرات الأمنية.

وتأتي زيارة روته في وقت دقيق لحلف الناتو، الذي يسعى لتعزيز وجوده العسكري في مناطق مثل البحر الأسود ودول البلطيق، ومواجهة تحديات متزايدة تتعلق بالأمن العالمي. من المتوقع أن تشمل المحادثات تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو، إلى جانب قضايا استراتيجية أخرى مثل التصعيد في الشرق الأوسط، أزمة الطاقة العالمية، ومستقبل الأمن السيبراني.

ومع التغيرات السياسية المرتقبة في واشنطن، يرى الخبراء أن علاقة ترامب بحلف الناتو قد تلعب دورًا رئيسيًا في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية. وزيارة روتي لترامب قد تكون خطوة استباقية لتعزيز الشراكات الأوروبية الأمريكية في مواجهة التحديات المقبلة.