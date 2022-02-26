حليف بوتين يعرض استضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

عرض زعيم بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، توفير منصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا.

وهذه ثاني مبادرة لاستضافة المفاوضات بين البلدين، يعلنها لوكاشينكو في 3 أيام.

والخميس الماضي، عرض رئيس بيلاروسيا، استضافة محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا في العاصمة البيلاروسية مينسك.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بيلتا) عنه القول: “من الممكن ومن الواقعية تماما وقف هذا الصراع، وحل جميع القضايا.. ربما سوف يصغون لي”.

إلا أنه قال إن روسيا لن تجلس على طاولة محادثات إلا إذا استجابت أوكرانيا إلى جميع مطالب موسكو الأمنية.

وأشار على وجه الخصوص إلى المطالب الروسية الخاصة بنزع سلاح أوكرانيا، وتخلي أوكرانيا عن الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ووقف الهجمات على جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

ووقعت روسيا وأوكرانيا في العاصمة البيلاروسية مينسك الاتفاق الأول في 5 سبتمبر/أيلول 2014، إلا أنه لم يتم الالتزام به، بل خرق بعد ساعات فقط على توقيعه بسبب المعارك التي دارت في إقليمي لوغانسك ودونيتسك في منطقة دونباس.

وتم التوصل إلى اتفاق “مينسك 2” في 12 فبراير/شباط 2015، وكان من المفترض أن تنهي اتفاقات مينسك للسلام الصراع في شرق أوكرانيا، لكنها لم توقف القتال ولم تحل الأزمة.

ومنذ الخميس الماضي، تشن روسيا عملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية، وسط اشتباكات مع الجيش الأوكراني في مناطق متفرقة بينها محيط العاصمة كييف.

ويقود لوكاشينكو بيلاروس، وهي جمهورية سوفيتية سابقة تقع في أوروبا الشرقية بين روسيا وبولندا، منذ ربع قرن.

وروسيا هي أقوى حليف لبيلاروس، وتعهد بوتين الشهر الماضي بإرسال قوات إنفاذ القانون إلى بيلاروس لسحق الاحتجاجات إذا طلب لوكاشينكو ذلك.