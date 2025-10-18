الأحد 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس: الحركة لا ترغب بالمشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة

منذ 58 دقيقة
حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

A A A
طباعة المقال

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة حازم قاسم إن الحركة لا ترغب بالمشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة، لكنها تدعو إلى الإسراع بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لتولي مقاليد الحكم في القطاع.

وأكد قاسم، في تصريح لشبكة قدس الإخبارية، أن الجهات الحكومية الحالية في غزة تواصل أداء مهامها إلى حين تسلم لجنة الإسناد المجتمعي مقاليد الأمور في القطاع.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة “مرحلة معقدة، وتتطلب إجماعا وطنيا”، مبيّنا أنها بدأت بخطوات نحو بلورة موقف وطني.

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما سُمي الخط الأصفر وتبادل الأسرى.

وأعلنت الولايات المتحدة لاحقا بدء المرحلة الثانية من الاتفاق التي تشمل ترتيبات الحكم في قطاع غزة وتشكيل “قوة استقرار دولية” ونزع السلاح من القطاع.

وقال الناطق باسم حماس إن المفاوضات تؤكد أن “وجود الاحتلال مؤقت كما ورد في الاتفاقيات، وسنواصل متابعة هذا الأمر مع الوسطاء والدول الضامنة، بالتوازي مع التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال على الأرض الفلسطينية بالطرق التي نراها مناسبة”.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

اشخاص من صرب البوسنة يلوحون بالأعلام
جمهورية صرب البوسنة تعين رئيساً مؤقتاً وتؤكد رحيل دوديك عن منصبه
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق
غزة تستأنف التعليم
غزة تستأنف التعليم رغم الدمار: التعليم عن بُعد وسيلة لإنقاذ جيل من الانقطاع

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة
دبابة إسرائيلية تقصف جنوب لبنان من شمال إسرائيل
هل نرى قريباً أدوار وسيطة بين حزب الله وإسرائيل على غرار التفاوض بين حماس وإسرائيل؟