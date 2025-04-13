حماس: القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني جريمة حرب

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة وتدمير طائرات الاحتلال لمبنى الاستقبال والطوارئ، وتشريد المرضى والجرحى فيه؛ جريمة حرب جديدة يرتكبها جيش الاحتلال ضمن مسلسل جرائمه الوحشية التي يرتكبها في القطاع.

وأضافت الحركة في بيان أن هذه الجريمة تؤكد أن الاحتلال يعمل بغطاء وتواطؤ أميركيين في ظل تعطيل كامل لكافة أدوات المحاسبة الدولية.

وحمّلت الحركة الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن جريمة الاحتلال الوحشية في مستشفى المعمداني، إذ إنها لم تكن لتقع لولا الضوء الأخضر الممنوح لها من واشنطن، وفق تعبيرها.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية.

تدمير متعمد

وأفادت الجزيرة بخروج المستشفى المعمداني في مدينة غزة عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي فجر اليوم الأحد، في حين افترش المرضى والجرحى الشوارع المحيطة.

وأوضحت أن غارة إسرائيلية استهدفت بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني.

وقد دمرت الغارة المبنى المستهدف، مما أجبر عشرات الجرحى والمرضى على افتراش الشوارع المحيطة بالمستشفى.

وأوضحت القناة أن أضرارا كبيرة لحقت بأقسام الاستقبال والمختبر والصيدلة.

خطة ممنهجة

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة مروعة بقصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وأضاف أن الجيش الاسرائيلي دمر عمدا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة.

ويتزامن قصف المستشفى مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وقد شن الجيش الإسرائيلي غارتين على مدينة غزة، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق نيرانه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت الجزيرة باستشهاد مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس، إثر غارة إسرائيلية على منزله بالمخيم الغربي للمدينة.