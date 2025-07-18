حماس تؤكد واقعية مقاربات مفاوضات الدوحة وترهن الاتفاق بموقف واشنطن

الدخان يتصاعد فوق شمال قطاع غزة، بعد قصف إسرائيلي، 22 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

صرح مصدر من حركة حماس مطلع على مسار محادثات الدوحة حول غزة، الخميس، أن “هناك مقاربات واقعية تُطرح حالياً بمفاوضات الهدنة، لكن الاتفاق يتوقف بشكل أساسي على موقف الولايات المتحدة، التي تملك أدوات الضغط على إسرائيل”.

وقال المصدر لـ”الشرق الأوسط” إن الخرائط الجديدة التي قدمتها إسرائيل “والتي تتضمن تراجعاً عن خرائط سابقة خاصة بمنطقة موراغ هي خطوة إيجابية، ويمكن أن تساهم في تهيئة المناخ السياسي للوصول إلى اتفاق، مع ذلك، أعتقد أننا ما زلنا في مرحلة تفاوض دقيقة، حيث تُطرح الكثير من التفاصيل والاشتراطات”.

“رؤية واضحة تذهب نحو اتفاق شامل”

كما أضاف أن “حماس معنية بإنهاء العدوان ووقف الإبادة، وتمتلك رؤية واضحة تذهب نحو اتفاق شامل يتضمن إطلاق سراح عدد من الأسرى ضمن صفقة تبادل، قد تبدأ بعشرة منهم في هذه المرحلة، وهي تعمل بكل جهدها لإنجاح هذا الاتفاق”.

غير أن المصدر لفت إلى أن “أي تقدم حقيقي يجب أن يُبنى على انسحاب إسرائيلي واضح من قطاع غزة، وهذا شرط أساسي لا يمكن تجاوزه”.

وختم قائلاً إن “هناك مقاربات واقعية، ويمكن أن نكون قريبين من اتفاق، لكن الأمر يتوقف بشكل أساسي على موقف الولايات المتحدة، التي تملك أدوات الضغط على إسرائيل”.

تقديم مقترح محدث

من جانبه أفاد موقع أكسيوس الخميس نقلاً عن مصدرين بأن قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وحماس الأربعاء مقترحاً محدثاً لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر أكسيوس أن التحديثين الرئيسيين في المقترح الأخير يتعلقان بنطاق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من غزة أثناء وقف النار ونسبة السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي.

كما أضاف أن من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري مع قادة من حماس في الدوحة السبت في محاولة للحصول على موافقتهم على الاقتراح المحدث.

وحسب أكسيوس، أصرت إسرائيل في السابق على الحفاظ على وجود في منطقة تمتد 5 كيلومترات شمال ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر، وخفضت الآن هذا المطلب إلى 1.5 كيلومتر، وهو ما يقترب من مطلب حماس بانسحاب إسرائيل إلى نفس الموقع كما كان إبان وقف النار الأخير.

يذكر أن الدوحة تشهد، منذ 6 يوليو، مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل برعاية الوسطاء مصر وقطر وأميركا للذهاب إلى اتفاق هدنة ثالثة في غزة بعد أولى في ديسمبر 2023، وثانية في يناير 2025.