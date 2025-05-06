حماس تدعو إلى موقف مسؤول يحترم القانون الإنساني الدولي

فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام المطبوخ في مطبخ خيري في خان يونس في قطاع غزة. رويترز

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء6\5\2025 اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها، بالسيطرة على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بأنها ترديد لأكاذيب الحكومة الإسرائيلية.

وفي بيان لها، أوضحت حماس أن اتهامات ترامب لها بالسيطرة على المساعدات تتناقض مع التقارير الأممية وشهادات المنظمات الإنسانية بالقطاع، مشيرة إلى أن تلك الاتهامات “ترديد مستغرب لأكاذيب حكومة بنيامين نتنياهو الإرهابية”.

كما حثت حماس الإدارة الأميركية على تصحيح موقفها “وعدم توفير غطاء لجريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع في غزة” داعية إلى موقف مسؤول يحترم القانون الإنساني الدولي، ويطالب بفتح فوري للمعابر وضمان تدفق المساعدات.

وكان الرئيس الأميركي ذكر في تصريحات بالبيت الأبيض أن بلاده ستعمل على إيصال المساعدات الغذائية إلى سكان قطاع غزة، قائلا إن “العديد من الأطراف تساهم في تفاقم الأوضاع، وإن حماس تستولي على كل ما يتم إدخاله للقطاع”.

وفي وقت سابق قال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه شرب وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروخو-أغودو، اليوم الثلاثاء، إن تدمير إسرائيل البنية التحتية للمياه في قطاع غزة ومنع الوصول إلى المياه النظيفة بمثابة قنبلة صامتة لكنها مميتة.

ونقلت وكالة الأناضول عن أغودو قوله إن 2.1 مليون شخص في غزة يواجهون أزمة مياه، وأن نحو 70% من البنية التحتية للمياه في المنطقة دُمرت على يد إسرائيل.

وأكد أن الغالبية العظمى من سكان القطاع إما لا تصلهم المياه إلا بكميات محدودة جدا، أو أن المياه التي تصلهم ملوثة بشكل خطير.

وأضاف أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 شمل الغذاء والماء والكهرباء وسلعا أساسية أخرى.

ولفت إلى أن الأزمة خرجت عن السيطرة بعد قطع إسرائيل الوصول إلى الوقود اللازم لتشغيل محطات تنقية المياه والآبار.

وأكد أن التدمير المتعمد لأنظمة المياه يعني استخدام المياه كسلاح في الحرب على غزة، متابعا أن “المياه تُستخدم كسلاح، لكن ليس ضد جيش أو مليشيا، بل ضد المدنيين”. وقال “قطع مياه الشرب عن الناس يشبه إلقاء قنبلة صامتة عليهم، وهذه القنبلة صامتة، لكنها مميتة”.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية على بنية المياه في غزة خفّضت نصيب الفرد من المياه يوميا إلى 5 لترات فقط، وهو غير كافٍ لحياة طبيعية.

واستنادا إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، قال أغودو إن حالات الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة ارتفعت من 40 ألفا إلى أكثر من 70 ألفا خلال أول أسبوع من ديسمبر/كانون الأول 2024.

وخلال العدوان المستمر على القطاع، دمرت إسرائيل 64 بئرا من أصل 86 كانت تغذي مدينة غزة، بالإضافة إلى تدمير محطة التحلية المركزية.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.