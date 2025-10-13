حماس تدعو ترامب والوسطاء لضمان التزام إسرائيل بوقف الحرب في غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء المشاركين في اتفاق وقف إطلاق النار إلى ضمان عدم استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مؤكدة ترحيبها بتصريحات ترامب التي أعلن فيها انتهاء الحرب.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان إن حماس “ترحب بتصريحات الرئيس الأميركي ترامب التي أكد فيها بشكل واضح انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”، داعياً “كل الوسطاء والأطراف الدولية إلى مراقبة سلوك إسرائيل وضمان التزامها الكامل بوقف إطلاق النار”.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الحرب بلغت 67,869 قتيلاً و170,105 مصابين منذ اندلاعها في أكتوبر 2023.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس حول المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، عقب مفاوضات غير مباشرة استضافتها مدينة شرم الشيخ بمشاركة قطر ومصر وتركيا، وتحت إشراف واشنطن.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، ويتضمن وقف القتال، وانسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من غزة، وتبادلاً للأسرى، إضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ونزع سلاح حماس.

وفي السياق، أعلنت إسرائيل اليوم الاثنين أنها تسلمت جميع أسراها الأحياء البالغ عددهم 20 شخصاً، وتترقب استلام جثامين 28 آخرين، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.