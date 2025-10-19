حماس ترفض البيان الأمريكي بشأن "انتهاكها لوقف إطلاق النار"

رفضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأحد بيانا لوزارة الخارجية الأمريكية تحدث عن “تقارير موثوقة” عن أن الحركة ستنتهك على نحو وشيك اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وجاء في بيان حماس “هذه الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضللة، وتوفر غطاء لاستمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه المنظم ضد شعبنا”.

وأضاف البيان أن “سلطات الاحتلال هي التي شكلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية نفذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين”.

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى “التوقف عن ترديد رواية الاحتلال المضللة، والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها دعم هذه العصابات وتوفير الملاذات الآمنة لها داخل المناطق الخاضعة لسيطرته”.

بيان الخارجية الأمريكية

وزعمت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت، أن “الدول الضامنة أبلغت بتقارير موثوقة عن انتهاك وشيك للاتفاق من قبل حركة حماس ضد سكان غزة” وفق قولها.

وقالت في بيان، إن “الهجوم المخطط له ضد المدنيين في غزة يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار”، مضيفة أن “الهجوم الذي تخطط له حماس يقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة”.

وأوضحت الخارجية، أن “الدول الضامنة لاتفاق غزة تطالب حماس بالوفاء بالتزاماتها بموجب بنود وقف إطلاق النار”.

وتابعت، “إذا مضت حماس في الهجوم فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار”.

وأشارت إلى أن الدول الضامنة ثابتة على التزامها الراسخ بضمان سلامة المدنيين والحفاظ على الهدوء على الأرض.

نتنياهو

وفي وقت سابق، تحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تضمن صفقة تبادل الأسرى وخرج فيها 20 أسيرا إسرائيليا حيا مقابل 250 أسيرا فلسطينيا محكوما بالمؤبد وأكثر من 1700 معتقلا من غزة.

وقال نتنياهو في حديثه للقناة الـ14 العبرية، إنّ “انتهاء الحرب سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق ونزع سلاح حركة حماس”، ويأتي هذا التصريح عقب تهديد سابق بشأن جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقية في القطاع.

وفي بيان أصدره مكتب نتنياهو، طالب الأخير حركة حماس بالالتزام بخطة ترامب، قائلا: “الوقت ينفد”، مدعيا أن الحركة تعرف أماكن وجود جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وشدد على أن “سلاح حركة حماس سيتم نزعه والمسألة محسومة”، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش وأجهزة الأمن أوصوا بعدم عودة القتال في قطاع غزة، وطالبوا باستخدام وسائل ضغط أخرى على حماس.

حماس ملتزمة باتفاق وقف اطلاق النار

وردت حركة حماس على هذه التهديدات بالقول إنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وحريصة على تطبيقه وتسليم كافة جثامين الأسرى الإسرائيليين المتبقية، لكنها أوضحت أن العملية قد تستغرق بعض الوقت.

وقالت حماس، في بيان: “نؤكد التزامنا بالاتفاق وحرصنا على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين (الأسرى الإسرائيليين) الباقية”، منوهة إلى أن بعضها دفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها.

ولفتت حماس إلى أن “جيش الاحتلال النازي الذي قتل هؤلاء الأسرى هو ذاته الذي تسبب في دفنهم تحت الركام”، مؤكدة أن جثامين الأسرى الذين تمكنت من الوصول إليهم سلمتهم مباشرة. وشددت على أنها تحتاج إلى معدات وأجهزة لرفع الأنقاض.

وأوضحت أن هذه المعدات “غير متوفرة حاليًا بسبب منع الاحتلال دخولها”، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي تأخير في تسليم الجثامين، التي قالت إنها “تعرقل وتمنع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك”.

من جهة ثانية، اتهمت حماس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو “بالمماطلة وعدم الالتزام بما عليه”، وقالت إن “تصريحات نتنياهو وتهديده بتأخير فتح معبر رفح (البري بين قطاع غزة ومصر)، وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، تعكس نهج حكومته الفاشية في معاقبة أهلنا في غزة، والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية”.

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق بين حركة حماس والاحتلل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تستند إلى خطة ترامب لوقف الحرب بغزة.