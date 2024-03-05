الثلاثاء 24 شعبان 1445 ﻫ - 5 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس ترفض بشدة تقرير أممي يزعم ارتكاب مقاتليها "اغتصاب وعنف جنسي"

منذ ساعتين
شعار حركة حماس

شعار حركة حماس

A A A
طباعة المقال

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة التقرير الصادر عن المسؤولة الأممية براميلا باتن؛ حول الادعاء بارتكاب مقاتلي المقاومة الفلسطينية لحوادث “اغتصاب وعنف جنسي” خلال أحداث السابع من أكتوبر.

وأضافت حماس في بيان أن تقرير باتن جاء بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهمة الباطلة، التي تأكد أنه لا أساس لها من الصحة، سوى شيطنة المقاومة الفلسطينية، والتغطية على تقرير مقرري الأمم المتحدة حول وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان: رغم ادعاء باتن واتهاماتها الكاذبة والباطلة للمقاومين الفلسطينيين، فإن تقريرها لم يوثّق أي شهادة لما تسميه ضحايا تلك الحالات، وإنما اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود تم اختيارهم من قبل سلطات الاحتلال”.

    المزيد من أخبار العالم

    طوفان الأقصى
    لأول مرة منذ هجمات 7 أكتوبر.. إسرائيل تطرح سندات مقومة بالدولار
    توتر بين الصين وأمريكا
    أميركا تقحم النفط في صراعها مع الصين
    قبيل شهر رمضان.. ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المصريين

    الأكثر قراءة

    عناصر من فرقة التدخل السريع الألمانية
    فرقة التدخل السريع الألمانية تستعد لاتخاذ قرار هام في لبنان إن توسعت الحرب!
    جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
    تقارير تؤكد حصول حرب مرتقبة على لبنان.. وهذا ما تنتظره إسرائيل فقط!
    الياس بو صعب
    "بو صعب" يكشف لرويترز سبب الأهمية الكبيرة لزيارة "هوكشتاين" إلى لبنان