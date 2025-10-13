حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء الـ20 والصليب الأحمر يشرف على تبادل الأسرى

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين أنها سلمت جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء الـ20، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولت نقلهم إلى إسرائيل.

وجرت عملية الإفراج عن الرهائن على دفعتين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تسلم الصليب الأحمر أول سبعة رهائن في الصباح، ثم الدفعة الثانية وعددهم 13، ليصبح مجموع الرهائن المفرج عنهم بالكامل. وأكدت المصادر أن جميع الرهائن بصحة جيدة.

وفي المقابل، بدأت إسرائيل الإفراج عن نحو 1966 معتقلاً فلسطينياً، منهم 1716 من غزة و250 محكومين بالسجن المؤبد ينتقلون إلى الضفة الغربية، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وتمت عملية التسليم بعيداً عن وسائل الإعلام في أماكن مغلقة، مع فحص طبي سريع للرهائن قبل نقلهم إلى المستشفيات.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن العملية شملت تعديلات على قوائم الأسرى، باستبدال بعض الأسماء وحذف قاصرين ونساء وفقاً لتقديرات جهاز الأمن، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنشاء هيئة دولية لتحديد مواقع رفات الأسرى الذين لن تُعاد جثامينهم في هذه المرحلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق شامل لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، ويشمل تبادل الرهائن والإفراج عن آلاف المعتقلين الفلسطينيين، ضمن جهود دولية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

