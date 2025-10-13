حماس تعلن التزامها بالاتفاق: صفقة التبادل ثمرة صمود الشعب وثبات المقاتلين

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى جاء ثمرةً لصمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاوميه في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانٍ رسمي إن المقاومة “تعلن التزامها الكامل بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به، ما دام الاحتلال ملتزماً بذلك”، مشددةً على أن “المقاومة كانت حريصة منذ البداية على وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، غير أن العدو أفشل كل الجهود بدافع من حساباته الضيقة وغريزة الانتقام الوحشية لحكومته النازية”.

وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في استعادة أسراه عبر الضغط العسكري رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة الذي يمتلكه، وها هو اليوم “يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادل كما وعدت المقاومة منذ البداية”. وأكدت الكتائب أن “الاحتلال كان قادراً على استعادة معظم أسراه أحياء منذ شهور، لكنه اختار المماطلة والمكابرة، وفضّل أن يقتل جيشه العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة”.

واختتمت كتائب القسام بيانها بالتأكيد على أن غزة ومقاومتها قدّمت أغلى ما تملك في سبيل كسر قيد الأسرى، متعهدةً بأن تبقى قضيتهم “على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعاً”.