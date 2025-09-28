حماس تنفي تلقي مقترحات جديدة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة، في حين نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، تفاصيل جديدة بخصوص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وأكدت الحركة في بيان أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أكدت استعدادها “لدراسة أي مقترحات تصلها من الإخوة الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية”.

ويوم أمس، قال مصدر دبلوماسي مطلع للجزيرة إن حركة حماس لم تتلقَّ أي مقترح جديد بشأن استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة.

وأكدت حماس مرارا استعدادها لإنجاز اتفاق يفضي إلى وقف الحرب على غزة بشكل نهائي، وانسحاب قوات الاحتلال، وتدفق المساعدات، وإعادة إعمار قطاع غزة، ورفضت الاتهامات الأميركية والإسرائيلية لها بعرقلة جهود التسوية، مؤكدة أن نتنياهو هو الطرف المعرقل لكل محاولات التوصل لاتفاق.