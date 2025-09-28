الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس تنفي تلقي مقترحات جديدة

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2025 11:59 صباحًا
مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز

مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز

A A A
طباعة المقال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة، في حين نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، تفاصيل جديدة بخصوص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وأكدت الحركة في بيان أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أكدت استعدادها “لدراسة أي مقترحات تصلها من الإخوة الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية”.

ويوم أمس، قال مصدر دبلوماسي مطلع للجزيرة إن حركة حماس لم تتلقَّ أي مقترح جديد بشأن استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة.

وأكدت حماس مرارا استعدادها لإنجاز اتفاق يفضي إلى وقف الحرب على غزة بشكل نهائي، وانسحاب قوات الاحتلال، وتدفق المساعدات، وإعادة إعمار قطاع غزة، ورفضت الاتهامات الأميركية والإسرائيلية لها بعرقلة جهود التسوية، مؤكدة أن نتنياهو هو الطرف المعرقل لكل محاولات التوصل لاتفاق.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
    روبيو يدعو إيران للموافقة على اجراء محادثات مباشرة مع أميركا
    مولودوفا
    بدء التصويت في انتخابات برلمانية حاسمة في مولدوفا
    علم روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا
    روسيا وروسيا البيضاء تستعيدان عضويتهما الكاملة في البارالمبية الدولية

    الأكثر قراءة

    جواد نصر الله
    نجل نصر الله لـ"رويترز" يكشف ردة فعل والده لحظة علمه بتفجيرات البيجر
    عناصر من حزب الله
    من الذي يقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية؟
    رئيس الحكومة نواف سلام
    أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام