حماس تنهي التحضيرات لتسليم الأسرى الإسرائيليين وتصر على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين بارزين

تصرّ حركة حماس على أن تتضمن قائمة المعتقلين الذين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سبعة قادة فلسطينيين بارزين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

وقال أحد هذه المصادر إن “حماس تصر على أن تشمل القائمة النهائية القادة السبعة الكبار وأبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وإبراهيم حامد وعباس السيد”، الأمر الذي أكده مصدر آخر للوكالة نفسها.

وأضاف المصدر أن الحركة وحلفاءها أنهوا جميع التحضيرات لتسليم إسرائيل جميع الأسرى الأحياء المحتجزين في غزة.

يأتي هذا بينما قال “مكتب إعلام الأسرى” التابع لحركة حماس اليوم إن هناك “عقبات معقدة” تحول دون الإعلان رسمياً عن القوائم النهائية لأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم بصفقة التبادل مع إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر المكتب، في بيان على حسابه بمنصة “تلغرام”: “يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن عقبات معقدة ما زالت تحول دون الإعلان الرسمي عن قوائم الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، وتشمل أسرى غزة والنساء والأطفال”.

وأكد أن “الجهود تبذل على مدار الساعة لتجاوز هذه العقبات واستكمال الإجراءات المطلوبة”. وقال المكتب إنه “سيتم الإعلان عن الأسماء وكافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة فور انتهاء المباحثات واعتماد القوائم النهائية حتى آخر اسم”.

والجمعة، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية أسماء 250 معتقلاً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، من المتوقع إطلاق سراحهم بموجب اتفاق وقف النار بغزة، لكن “مكتب إعلام الأسرى” نفى التوصل إلى “اتفاق رسمي بشأن القوائم”.

والخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة قطر ومصر وتركيا، وبإشراف أميركي.

ومن المقرر أن تطلق إسرائيل وفق الاتفاق 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 آخرين اعتقلتهم تل أبيب من قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء.