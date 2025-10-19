حماس: قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح خرق فاضح لبنود اتفاق وقف إطلاق النار

وصفت حركة حماس قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر بالخرق الفاضح لبنود اتفاق وقف إطلاق النار .

واعتبرت حركة حماس قرار إسرائيل بأنه تنكر للالتزامات التي تعهّد بها بنيامين نتنياهو أمام الوسطاء، والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وطالبت الجهات الضامنة للاتفاق بإلزام إسرائيل بكافة بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق المعبر سيؤدّي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث.

وأوضحت الحركة في بيان عبر تطبيق تلغرام، أنّ “استمرار إغلاق معبر رفح، ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين، ومنع إدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض… سيؤدّي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث”.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت إن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيظل مغلقا حتى إشعار آخر وإن إعادة فتحه ستعتمد على تسليم حماس لجثث الأسرى المتوفين.

جاءت تصريحات نتنياهو بعد أن أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة إعادة فتح معبر رفح اعتبارا من يوم الاثنين “لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر”.

وأعلنت إسرائيل مساء اليوم أنها تسلمت جثتي اثنين من الأسرى من الصليب الأحمر في غزة، مما يعني تسلمها 12 جثة من أصل 28 بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي.

إسرائيل تتهم حماس بالتباطؤ في إعادة الجثث

يبرز الخلاف بشأن إعادة الجثث هشاشة وقف إطلاق النار، ويهدد بعرقلة الاتفاق إلى جانب قضايا رئيسية أخرى مدرجة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء الذين ظلت تحتجزهم لمدة عامين، مقابل إطلاق سراح نحو ألفي معتقل وسجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

لكن إسرائيل تقول إن حماس تتباطأ في تسليم جثث الأسرى. وتقول الحركة إن العثور على بعض الجثث وسط الدمار الواسع في غزة يحتاج إلى وقت.

ويقضي الاتفاق بأن تعيد إسرائيل 360 جثة لمقاتلين فلسطينيين مقابل رفات الأسرى الإسرائيليين. وسلمت إسرائيل حتى الآن 15 من جثث المقاتلين مقابل كل جثة رهينة تسلمتها.

ومعبر رفح مغلق بشكل شبه تام منذ مايو 2024.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار أيضا على زيادة المساعدات إلى القطاع. وقال مرصد عالمي لمراقبة الجوع في أغسطس إن مئات الآلاف من سكان القطاع يعانون من المجاعة.

وبعد قطع الإمدادات في مارس لمدة 11 أسبوعا، بدأت إسرائيل في زيادة المساعدات المقدمة إلى غزة في يوليو واستمرت في زيادتها منذ وقف إطلاق النار.

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه منذ وقف إطلاق النار، دخل قطاع غزة يوميا نحو 560 طنا من الغذاء في المتوسط، وهو معدل أقل بكثير من حجم الاحتياجات.

ولا تزال هناك عقبات كبيرة أمام خطة ترامب لإنهاء الحرب. ولم تُحل بعد قضايا رئيسية تتعلق بنزع سلاح حماس وكيفية إدارة غزة، وتشكيل “قوة استقرار” دولية والخطوات اللازمة من أجل إقامة دولة فلسطينية.