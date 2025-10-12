الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
حماس: لن نشارك في إدارة غزة بعد الحرب

منذ 5 دقائق
الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة

قال مصدر في حركة حماس، اليوم الأحد، إن الحركة لن تشارك في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب مع إسرائيل، وذلك بعد أيام من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أن “مسألة حكم غزة محسومة بالنسبة للحركة، ولن تكون حماس جزءاً من الإدارة الانتقالية، لكنها ستبقى مكوناً أساسياً من النسيج الوطني الفلسطيني”.

كما أعلن عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، أن حماس لن تشارك في “قمة شرم الشيخ للسلام” المقررة غداً الاثنين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الحركة تواصل التعامل مع الوسطاء من مصر وقطر لتثبيت الهدنة وتسوية القضايا العالقة.

وتأتي هذه التصريحات فيما لم يؤكد بعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاركته في القمة، التي ستشهد حضوراً واسعاً لقادة دوليين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كشف أواخر سبتمبر عن “خطة السلام الشاملة” التي تنص على إدارة مؤقتة لقطاع غزة بمشاركة عربية وإسلامية، إلى جانب نشر قوات مراقبة في القطاع.

يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل استؤنفت في شرم الشيخ في السادس من أكتوبر، بوساطة مصرية وقطرية وأميركية، وأفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.

