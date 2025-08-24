حماس والجهاد: العدوان على صنعاء جريمة حرب وموقف اليمن دعمٌ ثابت لفلسطين

ثمنت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي موقف الحوثيين في نصرة قطاع غزة، ودانتا قصف الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت حماس -في بيان لها- إن “العدوان الصهيوني الإرهابي على اليمن الشقيق، واستهدافه مناطق سكنية ومدنية، يمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدول العربية وللقوانين الدولية”.

وأشارت الحركة إلى أن “هذا العدوان الفاشي يهدف إلى ثَني اليمن عن دعم شعبنا الفلسطيني المظلوم”.

ودعت إلى موقف عربي وإسلامي واضح يساند اليمن ويقف مع الشعب الفلسطيني في “وجه وحشية الكيان وأهدافه الاستعمارية، لا سيما بعد مجاهرة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو بتطلّعه إلى تحقيق وهم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربي”.

كما ثمنت حماس “الموقف الشجاع للإخوة في أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني الشقيق”، “الذين أكدوا مرارا مواصلة دعم شعبنا وإسناده في وجه الهمجية الصهيونية”.

كما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن “العدوان الصهيوني الغادر على منشآت مدنية واستهداف قياديين في اليمن الشقيق، بتشجيع ودعم أميركي، هو جريمة حرب”.

وأكدت الحركة -في بيانها- أن الشعب اليمني الشجاع والصامد سيبقى “شوكة في حلق الأوهام الصهيونية في المنطقة”، مشيرة إلى أنه يدفع هذا الثمن “ضريبة لموقفه الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني والسعي إلى وقف العدوان على قطاع غزة وفك الحصار عن أهلها”.

ووفقا للبيان، فقد قدرت الجهاد الإسلامي “التضحيات التي يقدمها الشعب اليمني وقواه المسلحة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع مدنية في صنعاء في وقت سابق اليوم، ردا على الهجمات التي تشنها اليمن على إسرائيل دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.