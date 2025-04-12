حماس: وقف الحرب مقابل إطلاق الرهائن

بينما يعيش سكان قطاع غزة تحت القصف المستمر مع حصار خانق، مستمر منذ أسابيع ما حول حباة السكان إلى جحيم تحت هول الفقر والجوع.

وكانت الهدنة الأخيرة أتاحت إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، ثمانية منهم قتلى، مقابل نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية، فيما فيما لا يزال 58 إسرائيليا محتجزين في القطاع الفلسطيني، 34 لقوا حتفهم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.

وبالعودة للتفاصيل بعدما توجه وفد من حماس إلى القاهرة من أجل بحث التهدئة، على وقع القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أعلنت الحركة عن شروطها.

بحيث اشترطت حركة حماس اليوم السبت 12\4\2025، في بيان عبر صفحتها في تليغرام، أن وقف الحرب سيكون مقابل إطلاق الرهائن.

كما أضافت أن كل يوم تأخير يعني مزيدا من القتلى المدنيين بغزة، وكذلك مصيرا مجهولا للرهائن.

ورأت أن الدعوات تتصاعد داخل إسرائيل لوقف الحرب وتحرير الأسرى، مشددة على مسؤولية نتنياهو عن إدامة الحرب وعن معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أيضا على أن “أطفال غزة والأسرى هم ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم، وللهروب من المحاكمة”، بحسب البيان.

كذلك اعتبرت أن المعادلة واضحة، وتكمن بإطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب، لافتة إلى أن العالم يقبلها ونتنياهو يرفضها.

أتى ذلك بعدما قال مصدر مطلع في حماس، اليوم السبت، إن وفدا مؤلفا من قادة كبار في الحركة توجّه إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين حول الهدنة.

كما أعرب عن أمله في أن يحقق اللقاء تقدما حقيقيا للتوصل لاتفاق لوقف الحرب ووقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من غزة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وكان مسؤولون إسرائيليون أفادوا أمس الجمعة بأن تل أبيب والقاهرة تبادلتا مسودات بشأن المقترح المصري حول غزة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

كما رأوا أن “هناك إمكانية لتحقيق تقدم في المحادثات حول غزة”.

بدوره ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس إلى حصول تقدم في المفاوضات حول إطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني، لافتا إلى أن بلاده تتواصل مع إسرائيل والوسطاء.

كذلك كشف مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن التوصل لصفقة مع حماس مسألة أيام فقط.