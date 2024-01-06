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حمزة يوسف: تصريحات إسرائيل حول تهجير سكان غزة تعد تطهير عرقي

منذ 22 دقيقة
رئيس وزراء إسكتلندا حمزة يوسف

رئيس وزراء إسكتلندا حمزة يوسف

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قال رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف إن تصريحات كبار الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير سكان غزة إلى دول أخرى وإعادة احتلال القطاع تعد التعريف التقليدي للتطهير العرقي.

وأضاف يوسف، في مقابلة تلفزيونية أمس الجمعة 5\1\2024، أن التصريحات الإسرائيلية يجب أن تُدان وتُرفض لا سيما مع تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد تصريحات لوزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش تطالب بتهجير سكان غزة إلى الدول التي تقبل بهم كلاجئين، وإعادة بناء مستوطنات في القطاع.

ودعا يوسف أكثر من مرة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما دان مجازر الجيش الإسرائيلي في غزة، لا سيما مجزرة جباليا في شمالي القطاع التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.

كما طالب بإدانة التجاهل الدولي لحياة البشر وقتل الأطفال في القطاع.

يشار إلى أن والدي زوجة رئيس الوزراء الأسكتلندي علقا في غزة عند اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستطاعا المغادرة عبر معبر رفح مع تنفيذ الهدنة الإنسانية المؤقتة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

    المصدر :
  • الجزيرة

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