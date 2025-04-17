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حملة أمنية تركية كبرى تطيح بشبكة مخدرات واسعة النطاق

منذ 3 دقائق
الشرطة التركية

الشرطة التركية

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اعتقلت الشرطة التركية 525 شخصا على خلفية الاشتباه في تجارة المخدرات، وذلك خلال عملية جرت فجر، اليوم الخميس، في أنحاء العاصمة أنقرة، فيما وصفها وزير الداخلية علي يرلي كايا، بأنها “أكبر عملية مخدرات في تاريخ البلاد”.

وأضاف الوزير أن العملية ضمت الآلاف من رجال الشرطة والكلاب البوليسية وطائرات بدون طيار ومروحيات واستهدفت 625 موقعا.

وأوضح أن المداهمات جاءت إثر “مراقبة تقنية ومادية” لبعض المشتبه فيهم على مدار ستة شهور.

وقال يرلي كايا إن هناك اشتباها في أن الكثير من المحتجزين ضالعون في بيع المخدرات “في الأحياء والشوارع عبر منصات إلكترونية”.

وكتب وزير الداخلية في حسابه على منصة أكس: “أوضحنا لباعة السموم هؤلاء مجددا وبكل وضوح أنه لا مجال للتقدم في الشوارع التي دخلتموها”.

وقالت وزارة الداخلية إن الإجراءات الصارمة سوف تتواصل وقد يتم احتجاز المزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة.

وتأتي مداهمات تركيا في أعقاب عملية واسعة النطاق في أنحاء أوروبا أمس الأول الثلاثاء, والتي استهدفت الاتجار في المخدرات وشبكات غسل الأموال على المستوى الدولي.

وجرى اعتقال أكثر من 230 شخصا خلال العملية التي قادتها وكالة مجال إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) وقوات الشرطة في هولندا وتركيا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا جرى خلالها مصادرة أصول بقيمة 400 مليون دولار.

    المصدر :
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