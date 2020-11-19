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حملة ترامب بانتظار قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا

منذ 7 دقائق
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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رغم مرور أكثر من أسبوعين على انتخابات الرئاسة الأمريكية ، يسعى الرئيس دونالد ترامب للطعن في النتائج والتشكيك في مصداقيتها.

وقالت المحكمة العليا في بنسلفانيا إنها ستنظر في طلب قدمته حملة الرئيس ترامب لإبطال آلاف الأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد في فيلادلفيا ولا تحمل بيانات المرسل على الظرف الخارجي.

وكانت محكمة أدنى درجة قضت الجمعة برفض طلب حملة ترامب بإبطال 8329 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا، كبرى مدن الولاية، استنادا إلى أن الأظرف البريدية للبطاقات تفتقر لمعلومات مثل طباعة الأسماء عليها والتاريخ والعناوين.

ولم تزعم الحملة أن البطاقات مزورة.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا بفارق نحو 82 ألف صوت بحسب مركز اديسون للأبحاث.

ومن المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا على نتائج الاقتراع في سائر أنحاء الولاية إلا أن العدد غير واضح.

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