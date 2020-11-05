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حملة ترامب ترفع دعوى قضائية للطعن في نتائج ولاية نيفادا

منذ 10 دقائق
انتخابات أمريكا شهدت اقبال قياسي

انتخابات أمريكا شهدت اقبال قياسي

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بعد خيبة الأمل التي لحقت بنتائج فرز الأصوات في عدد من الولايات الأمريكية لصالح المرشح الجمهوري الرئيس دجونالد ترامب .

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في بيان: إنها تعتزم إصدار إعلان في لاس فيغاس، اليوم الخميس، بخصوص ما يتوقع أن تكون دعوى قضائية تطعن على التصويت في ولاية نيفادا.

ومن المقرر أن تعقد الحملة مؤتمرا صحفيا مع استمرار فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بالولاية.

وذكرت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الإخبارية، أن حملة ترامب التي رفعت بالفعل دعاوى قضائية في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات، تخطط لرفع دعوى تزعم التلاعب بأصوات الناخبين في نيفادا.

وطلبت الحملة إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن.

ووفقا للبيان، سيشارك في المؤتمر الصحفي ريتشارد غرينيل المسؤول السابق في المخابرات، وآدم لاكسالت المدعي الاتحادي السابق في نيفادا، ومات شلاب رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين.

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