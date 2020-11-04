حملة ترامب تعترض على فوز بايدن في ولاية أريزونا

تسجل حملة ترامب ثاني اعتراضاتها على نتائج الانتخابات، فبعد أن أعلن مدير حملة ترامب أن الأخير سيطلب إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، نقل تقرير من صحيفة “نيويورك تايمز” أن ترامب اشتكى من أن مؤسسة إخبارية، وهي فوكس نيوز، قالت إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بولاية أريزونا، وهي الولاية التي فاز ترامب في عام 2016.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت مبكر من يوم الأربعاء أنه فاز في سباق إعادة انتخابه، محذراً من أنه سيذهب إلى المحكمة العليا لوقف فرز الأصوات.

وقال “لقد فزنا في هذه الانتخابات” وأضاف “لذلك فإن هدفنا الآن هو ضمان النزاهة لما فيه خير لهذه الأمة. هذه لحظة كبيرة جداً، وهذا احتيال كبير على أمتنا نريد أن يتم استخدام القانون بطريقة سليمة. لذا سنذهب إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة نريد أن يتوقف كل التصويت”.

وألقى ترامب كلمة مقتضبة الأربعاء فيما كانت عمليات فرز الأصوات متواصلة، ندد فيها بعمليات “تزوير” معلنا “فزنا في الانتخابات”، ومطالبا بـ”وقف (فرز) الأصوات”.

وقالت الصحيفة إن تصريحات ترامب ستشعل معركة قانونية مريرة حول كيفية فرز الأصوات في الانتخابات التي انتهت أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد أي طعن سيتم تقديمه للمحكمة العليا، إذ لا توجد حجة قانونية لإجبار الولايات على التوقف عن فرز الأصوات التي تم تعبئتها وتقديمها بشكل صحيح في الوقت المحدد.

وكتب ترامب على تويتر “إننا متقدمون وبفارق كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم أبدا يقومون بذلك. لا يمكن إيداع بطاقات التصويت بعد انتهاء الاقتراع”.

وللمرة الأولى منذ العام ألفين، استفاق الأميركيون الأربعاء من دون أن يعرفوا هوية الرئيس المقبل، بعد اقتراع شهد نسبة مشاركة قياسية مع استمرار فرز الأصوات في سبع ولايات أساسية الذي لم يمنع دونالد ترامب من اعتبار نفسه فائزا في مواجهة جو بايدن.

ووجدت الكثير من الولايات نفسها تحت كم هائل من بطاقات الاقتراع عبر البريد. وقد يستغرق فتح المظاريف ومسح البطاقات بالسكانر أياما عدة في بعض المدن.