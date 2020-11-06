حملة ترامب تعقيبا على النتائج المحبطة: الانتخابات لم تنته بعد

رغم أن لا نتيجة حاسمة حتى اللحظة، إلا أن كل المؤشرات تلمح إلى فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن، ولكن هذا الامر لم يثبط من عزيمة حملة ترامب التي تدافع عن فوز مرشحهم الجمهوري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يبدو بانه سيدخل في معركة قضائية احتجاجا على بعض نتائج الولايات كما سيطالب بإعادة فرز الاصوات لا سيما في ولاية جورجيا.

وقالت حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه لم يسدل الستار بعد على الانتخابات الرئاسية، على الرغم من المؤشرات التي تظهر تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وقالت حملة ترامب في بيان عبر “تويتر”: “إن التنبؤ المضلل بأن بايدن هو الفائز يعتمد على نتائج غير نهائية لفرز التصويت في أربع ولايات”.

وتابعت: “تتجه جورجيا إلى إعادة فرز الأصوات، حيث نحن واثقون من أننا سنجد بطاقات الاقتراع التي تم فرزها بصورة غير صحيح، حيث سينتصر الرئيس ترامب في نهاية المطاف”.

وفي بنسلفانيا، تحدثت حملة ترامب عن وجود جملة من المخالفات، بما فيها منع متطوعي حملة ترامب من الوصول إلى أماكن فرز الأصوات.

وأشارت إلى أنها انتصرت في طعن تقدمت بها إلى المحكمة هناك، لكن الحملة حرمت من الوقت الثمين والشفافية اللتين يحق لها الحصول عليهما بموجب قانون الولاية.

وينحصر التنافس حاليا بين ترامب وبايدن في فرز الأصوات في أربع ولايات هي بالإضافة إلى جورجيا، بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا.

ولدى بايدن 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، لكنه لم يحصل حتى الآن على رقم 270 الذي يجعله رئيسا للولايات المتحدة، فيما يملك ترامب حاليا 214 مقعدا في المجمع.