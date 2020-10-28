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حملة ترامب تعلن تعرض موقعها الرسمي لهجوم إالكتروني

منذ 24 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قالت حملة الرئيس الأميركي, دونالد ترامب, إن موقعها الرسمي تعرض لهجوم إالكتروني ،الثلاثاء، ، في وقت سابق من الثلاثاء، حيث تمكن القراصنة من الاستيلاء عليه لفترة وجيزة.

وعلى الصفحة الرئيسية لموقع “دونالد جي ترامب دوت كوم” الذي غالبا ما يغطي تفاصيل التجمعات الانتخابية للرئيس الجمهوري وينشر نداءات لجمع التبرعات، كتب القراصنة في عبارة استمرت منشورة لبضع دقائق “لقد تم الاستيلاء على هذا الموقع”.

وأضاف القراصنة في رسالتهم “لقد سئم العالم من المعلومات الكاذبة التي ينشرها الرئيس كل يوم”.

ولاحقا أكد منفذو الهجوم أن بحوزتهم معلومات سرية بشأن ترامب وأقاربه، وطالبوا المهتمين بكشف هذه الأموال بإرسال أموال بالعملة الرقيمة إلى عنوان إلكتروني، والمهتمين بإبقائها سرا إلى إرسال أموال بالعملة نفسها إلى عنوان آخر.

وأكد تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب حصول الاختراق، مشيرا إلى أن الحملة تتعاون مع الشرطة لتحديد الجهة التي نفذت الهجوم.

وقال المتحدث إن استعادة الموقع تمت بسرعة، وإنه “لم يتم اختراق أي بيانات حساسة لأن الموقع لا يتضمن أيا منها”.

ووفقا لموقع “تيك كرانش” المتخصص بأخبار التكنولوجيا، فإن الاختراق يبدو وكأنه عملية احتيال تهدف إلى جمع أموال بعملة “مونيرو” الرقمية التي يصعب تتبعها.

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