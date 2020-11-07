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حملة “تشكيك” ترامب مستمرة… آخرها “نوافذ مغطاة وورق مقوى”

منذ 7 ثواني
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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حملة “رفض وتشكيك” يشنها الرئيس دونالد ترامب قبل صدور النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، ومن اخر اتهامته أن البطاقات غير القانونية ساهمت في تغيير النتائج التي يتنافس فيها مع الديمقراطي جو بايدن.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر قال ترامب”البطاقات غير القانونية ساهمت في تغيير النتائج في بنسلفانيا والولايات ذات التقارب الشديد مع بايدن”.

واضاف أن “عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع وصلت بطريقة غير قانونية مساء يوم الانتخابات”.

وتابع أنه “من جهة أخرى، لم يسمح، وبشكل غير قانوني، بمراقبة مئات الآلاف من الأصوات.. سيؤدي هذا أيضا إلى تغيير النتائج في العديد من الولايات”.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه “حدثت أشياء سيئة خلال تلك الساعات التي لم يُسمح فيها بالشفافية القانونية.. كانت الجرارات تغلق الأبواب والنوافذ مغطاة بورق مقوى سميك.. حدثت أشياء سيئة في الداخل”.

وتعهد ترامب، يوم أمس، بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه بايدن من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

في المقابل، يملك ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى 56 للوصول إلى 270 مقعدا، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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