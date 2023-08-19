حملة هجمات جويّة روسيّة على أوكرانيا.. وموجة انفجارات

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ روسيا شنت هجومًا بطائرات مسيرة على مناطق في شمال ووسط وجنوب البلاد في وقت مبكر من اليوم السبت، مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية المدنية في ما لا يقل عن منطقتين.

وقالت القوات الجوية في كييف إنّ الجيش أسقط 15 من أصل 17 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا، وذلك في إطار حملة من الهجمات الجوية المنتظمة التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وأفاد نائب حاكم منطقة خميلنيتسكي، الواقعة في غرب البلاد، بأنّ شخصين أصيبا وأنّ أضرارًا لحقت بعشرات المباني من جراء موجة من الانفجارات.

وقال فيتالي بونتشكو حاكم منطقة جيتومير، إنّ المسؤولين في المنطقة الواقعة في وسط أوكرانيا لا يزالون يقيمون الأضرار التي وقعت من جراء استهداف القوات الروسية منشأة لبنية تحتية غير محددة.