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حياً يُرزق.. جنرال روسيا القتيل يظهر من جديد

منذ 17 ثانية
الأدميرال فيكتور سوكولوف

الأدميرال فيكتور سوكولوف

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بعد أيام على الضربة الموجعة التي أعلن عنها الجيش الأوكراني بقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، الأدميرال فيكتور سوكولوف خلال استهداف مقر الأسطول في شبه جزيرة القرم.

ظهر الأدميرال سوكولوف، الثلاثاء، في اجتماع لوزارة الدفاع الروسية، ترأسه الوزير سيرغي شويغو، وبثته قنوات رسمية في البلاد، طفا إلى السطح مقطع مصور آخر.

إذ ظهر الرجل الخمسيني حياً يرزق، في فيديو بثته وسائل إعلام روسية رسمية في شبه جزيرة القرم.

“الحياة مستمرة”!

وبدا الأدميرال الروسي التي زعمت أوكرانيا أنها قتلته، في تلك اللقطات بصحة جيدة، يرفع كأسا في الهواء احتفالا بانتصار فرق الأسطول في كرة القدم.

فيما تحدث لأحد الصحافيين بعد توزيعه الميداليات على الفريق، مؤكداً أن “الحياة مستمرة”!

كما أشاد في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها شبكة “زفيزدا” التلفزيونية التي تديرها وزارة الدفاع الروسية، بأسطول البحر الأسود “لتحقيقه الأهداف التي حددتها القيادة”.

فيما شكك بعض المعلقين على وسائل التواصل بتواريخ تلك المقتطفات، ملمحين إلى أنها قديمة تعود إلى ما قبل الضربة الأوكرانية لمقر الأسطول الروسي في 22 من الشهر الحالي (سبتمبر 2023).

وكانت القوات الأوكرانية الخاصة أعلنت يوم الاثنين الماضي في بيان على تليغرام “مقتل 34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود” بالضربة التي نفذتها الجمعة الماضية على مقر البحرية في سيباستوبول بشبه جزيرة القرم.

يشار إلى أنه سواء كان سوكولوف حيًا أم ميتًا، فلا شك أن الدخان الذي تصاعد إثر الضربة الأوكرانية والفيديوهات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، إلى جانب صور الأقمار الصناعية، تؤكد أن حدثاً كبيراً وقع في مقر الأسطول بسيفاستوبول

ومنذ أشهر تعمد أوكرانيا إلى استهداف السفن الحربية الروسية في البحر الأسود، وقاعدتها في سيفاستوبول، من أجل تقليل فعالية الأسطول وإجباره على الابتعاد بحذر عن الشواطئ الأوكرانية.

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