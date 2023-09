حياً يُرزق.. جنرال روسيا القتيل يظهر من جديد

بعد أيام على الضربة الموجعة التي أعلن عنها الجيش الأوكراني بقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، الأدميرال فيكتور سوكولوف خلال استهداف مقر الأسطول في شبه جزيرة القرم.

ظهر الأدميرال سوكولوف، الثلاثاء، في اجتماع لوزارة الدفاع الروسية، ترأسه الوزير سيرغي شويغو، وبثته قنوات رسمية في البلاد، طفا إلى السطح مقطع مصور آخر.

إذ ظهر الرجل الخمسيني حياً يرزق، في فيديو بثته وسائل إعلام روسية رسمية في شبه جزيرة القرم.

A video was released by the Russia media claiming to show that Adm. Sokolov is alive. This video, which I believe was filmed at the Black Sea Fleet (BSF) HQ in Novorossiysk, Krasnador Krai, Russia, shows him congratulating the BSF soccer team for winning a championship tournament… pic.twitter.com/PoRhmUA4H7

— OSINT (Uri) 🇺🇦 (@UKikaski) September 27, 2023