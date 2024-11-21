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حيوانات وطيور.. بوتين يرسل هدية لشعب كوريا الشمالية

منذ 45 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

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أعلنت الحكومة الروسية، أنها قامت بنقل أكثر من 70 حيوانا من حديقة حيوان بموسكو، بينها أسد أفريقي ودبان بنيان، إلى حديقة حيوان في بيونغيانغ عاصمة كوريا الشمالية.

وذكرت الحكومة أن الحيوانات “هدية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشعب الكوري”.

وأشرف وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف على عملية نقل الحيوانات التي تمت بطائرة إلى حديقة حيوان بيونغيانغ المركزية. ورافق الحيوانات في الرحلة أطباء بيطريون من حديقة حيوان موسكو.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس إنها تلقت حيوانات نادرة كهدايا من بوتين.

وتبرعت روسيا في شهر نيسان/ أبريل بطيور مثل النسور والكركي والببغاوات لحديقة حيوان بيونجيانج المركزية.

وتوطدت العلاقات بين موسكو وبيونغيانغ منذ زيارة بوتين لكوريا الشمالية في يونيو حزيران وإبرام معاهدة مع الزعيم كيم جونغ أون.

وأهدى كيم بوتين زوجا من كلاب بونغسان، وهي سلالة محلية، خلال تلك الزيارة.

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