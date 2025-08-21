خارطة طريق جديدة لحل أزمة ليبيا.. إليكم تفاصيلها

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، إطلاق خارطة طريق جديدة لحل أزمة ليبيا، تهدف إلى ضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسات، في مدّة لا تتجاوز 18 شهرا.

وقالت تيتيه خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، إن خارطة الطريق تتضمن 3 ركائز أساسية، تبدأ بإعداد إطار انتخابي سليم وقابل للتطبيق، ثم توحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة وموحدة تشرف على إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى إطلاق حوار ليبي مهيكل لمعالجة القضايا الخلافية والوصول إلى توافق، يشارك فيه كل الليبيين، من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات.

وأوضحت أن هذه الخطة ستنفذّ بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18شهرا، على أن تتوّج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية.

وأضافت أنّ تشكيل الحكومة الجديدة سيتمّ خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، مشيرة أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.

ودعت تيتيه مجلس الأمن إلى تقديم الدعم لهذه العملية السياسية الجديدة المحفوفة بالتحدّيات، وإبعاد المعرقلين خدمة لليبيين، مشيرة إلى وضع أمني متوّتر في العاصمة طرابلس مع زيادة وتيرة التسلّح من قبل جميع الأطراف وعدم حلّ الخلاف بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع.