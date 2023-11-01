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خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى وقف تصدير النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل

منذ 35 دقيقة
المرشد الإيراني علي خامنئي

المرشد الإيراني علي خامنئي

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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي دعا الدول الإسلامية إلى وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل من أجل وقف قصف غزة خلال خطاب ألقاه الأربعاء.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي كان قد نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن خامنئي قوله إنّه “يتعين محاكمة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم، التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة”.

وأكّد خامنئي أنّه “اذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني، لن يكون بإمكان أحد الوقوف بوجه المسلمين وقوى المقاومة”.

ولفت إلى أنّه “مهما فعل الكيان الصهيوني فلن يستطيع تعويض الهزيمة الفاضحة التي تعرض لها”، مشددًا على أنّه “يجب على الجهات الأخرى ألاّ تطلب لاحقًا منع فريق ما من فعل ما، فلن يتمكن أحد من منعهم إن ضاقوا ذرعًا بما يحدث”.

وذكر أنّه “في القضية الفلسطينية فإنّ ما يحدث أمام أعين كل العالم، هو إبادة جماعية يقوم بها الكيان الصهيوني”.

    المصدر :
  • رويترز

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