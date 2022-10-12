خامنئي يصف الاحتجاجات بـ "أعمال شغب" من تدبير الأعداء

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأربعاء أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وصف المظاهرات المناهضة للحكومة بأنها “أعمال شغب متفرقة” من تدبير الأعداء.

وقال خامنئي “أعمال الشغب المتفرقة تلك هي تدبير أخرق من جانب العدو ضد التطورات العظيمة والإبداعية للشعب الإيراني”.

وانتشرت احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في أنحاء إيران في الأسابيع الأربعة الماضية.

أثارت وفاة أميني تظاهرات واحتجاجات على مستوى إيران، ولا تعتبر الاحتجاجات الإيرانية الحالية الأكبر تاريخيا من حيث عدد المحتجين، إذ تجاوزت أعداد المحتجين في تظاهرات 2009 مئات الآلاف، لكن مع هذا، تبدو هذه الاحتجاجات أخطر بشكل كبير على النظام الإيراني، إذ أنها وصلت للمرة الأولى إلى معاقل مؤيديه المتشددين في العاصمة الإيرانية وبقية المحافظات.

وتقول مجلة تايم إن الأدلة تتراكم على أن الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الرابع حاليا، قد تقوض النظام بشكل “خطير”.

وفيما تواصل القوات الحكومية حملة القمع في الشوارع، تحدث رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام محسن إيجي، وهو وزير سابق للاستخبارات عرف بتشدده الكبير، عن “أخطاء” و “فشل” بحسب المجلة، وأضاف في بادرة نادرة من النظام “يجب أن يعرف المواطنون أو الجماعات السياسية أن لدينا آذانا صاغية للاحتجاجات والانتقادات وأننا مستعدون للحوار”.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اندلعت احتجاجات في أحياء طهران التي لطالما اعتبرت معاقل للنظام، بما في ذلك نازي أباد والفلاح وفاليسار.