الجمعة 28 رجب 1445 ﻫ - 9 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خبراء بالأمم المتحدة: اغتيال قوة إسرائيلية لشبان في مستشفى بجنين "جريمة حرب محتملة"

منذ 10 ثواني
قوة إسرائيلية تقتحم مستشفى بجنين

قوة إسرائيلية تقتحم مستشفى بجنين

A A A
طباعة المقال

قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة (الجمعة 9-2-2024) إن قتل ثلاثة فلسطينيين في مستشفى بالضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي على يد قوات خاصة إسرائيلية كانت متخفية في زي مسعفين وفي زي نساء هو أمر ربما يصل إلى جريمة حرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الثلاثة قُتلوا يوم 29 يناير كانون الثاني في عملية سرية مشتركة بين الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة الحدودية في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، وهي إحدى أكثر المدن اضطرابا في الضفة الغربية.

وذكر خبراء الأمم المتحدة في بيان “بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن قتل مريض مصاب أعزل يُعالج في مستشفى يصل إلى حد جريمة الحرب”، مشيرا إلى باسل الغزاوي المريض الذي كان يُعالج من إصابات قال البيان إنها جاءت نتيجة غارة جوية إسرائيلية.

وأضافوا “بتنكرهم ليظهروا على أنهم طاقم طبي ومدنيون مسالمون ومحميون، ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضا لأول وهلة جريمة حرب هي الغدر، وهي محظورة تحت أي ظرف”، ودعوا إسرائيل إلى إجراء تحقيق.

والخبراء المعنيون هم مقررون خاصون تشركهم الأمم المتحدة في فحص قضية محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الجيش الإسرائيلي على بيان الخبراء على الفور.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمستشفى مجموعة تتألف من نحو عشرة أشخاص يرتدون ملابس مدنيين ومسعفين ومنهم ثلاثة يرتدون الحجاب وملابس نسائية ويعبرون من أحد الممرات وهم مسلحون ببنادق هجومية.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن أحد القتلى في المستشفى كان عضوا بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم قطاع غزة، وإن الاثنين الآخرين كانا عضوين بكتيبة جنين والجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا للعنف منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل والاجتياح البري الإسرائيلي لغزة الذي تلا هجوم حماس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية
غزة تحت النار
الرئاسة الفلسطينية: خطة نتنياهو العسكرية لرفح تستهدف تهجير الفلسطينيين
الجيش المصري عند معبر رفح
غزة تحت النار
الكارثة تقترب.. مصر تكثف الأمن على حدودها مع اقتراب الهجوم الإسرائيلي من رفح
جنود من الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تصعيد خطير.. الأسلحة الكيمائية تدخل ميدان الحرب الروسية الأوكرانية

الأكثر قراءة

طقس لبنان
توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة
تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
"الحيوانات المنوية" تفجر خلافاً حاداً بين أرامل الجنود الإسرائيليين وبين آبائهم!
جبران باسيل
باسيل ينتقد "ابن طرابلس" الذي حرّض على تخريب الزيارة الأخيرة.. فمن كان يقصد؟