خبراء روس يزورون مركزين لعلاج كورونا في جنوب إفريقيا لهذا السبب

قامت مجموعة من خبراء وزارة الصحة وهيئة حماية المستهلك الروسيتين بزيارة عيادتين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، لعلاج مرضي كوفيد-19، بينهما أكبر عيادة في إفريقيا بسعة 3000 سرير.

وقالت الصحة الروسية في بيان لها اليوم الجمعة: “قام الخبراء بتفقد وحدات العناية المركزة وأقسام الأمراض المعدية للكبار والأطفال، واطلعوا على بروتوكولات العلاج لمختلف فئات المرضى”.

وأضاف البيان أنه خلال الزيارة “تمت دراسة المظاهر السريرية لسلالة أوميكرون الجديدة، وخصائص سريان المرض” مشيرا إلى أن عمل مجموعة الخبراء الروسي في جنوب إفريقيا سيستمر بالتنسيق الوثيق مع الأطباء والعلماء المحليين.

يذكر أنه تم إرسال الخبراء الروس إلى جنوب إفريقيا على خلفية تفشي متحور “أوميكرون” الجديد، بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتلبية لطلب نظيره من جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بعد اتصال هاتفي بينهما في 9 ديسمبر الحالي.