"خروج رفيع المستوى".. السيناتور الجمهوري سكوت ينسحب من السباق الرئاسي

انسحب المرشح الجمهوري للرئاسة السيناتور تيم سكوت من ولاية ساوث كارولينا، من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، في أحدث خروج رفيع المستوى من السباق الرئاسي.

وأعلن سكوت عن ذلك في برنامج Sunday Night in America with Trey Gowdy على قناة “فوكس نيوز” Fox News، وقال: “أنا أحب أميركا اليوم أكثر مما أحببتها يوم 22 مايو، ولكن عندما أعود إلى ولاية أيوا، لن أكون مرشحاً للرئاسة سأعلق حملتي، وأعتقد أن الناخبين الذين هم الأشخاص الأكثر تميزًا على هذا الكوكب كانوا واضحين حقًا في أنهم يقولون لي: ليس الآن يا تيم”.

وأرسلت حملة سكوت بريدًا إلكترونيًا لجمع التبرعات قبل دقائق فقط من إعلانه لمنح المانحين ما سمته “فرصة أخيرة للتبرع في نهاية هذا الأسبوع ومساعدة تيم في الوصول إلى هدف حملته”.

وأطلق سكوت ترشيحه في مايو 2022، وكان ثاني مواطن من ولاية جنوب كارولينا بعد سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي يترشح للبيت الأبيض عن الجانب الجمهوري.

وقام بحملته بناءً على رسالة إيجابية ومتفائلة إلى حد كبير والتي استندت إلى قصته الشخصية كشخص نشأ على يد أم عازبة وأصبح السيناتور الجمهوري الأسود الوحيد الذي يجلس في مجلس الشيوخ.

وجاء إعلان الانسحاب بعد أيام فقط من المناظرة التمهيدية الثالثة للحزب الجمهوري.

وخلال الصيف، أظهر سكوت بعض علامات الزخم في الاقتراع المبكر بالولاية لفترة وجيزة حيث يناضل حاكم فلوريدا لتضييق الفجوة بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى الرغم من أن سكوت استمتع بصندوق انتخابي قدره 22 مليون دولار عندما دخل السباق – وهي الأموال التي جمعها أثناء جمع التبرعات كعضو في مجلس الشيوخ، فقد واجهت حملته أيضًا معدل إنفاق نقدي مرتفع.

وأعلنت حملة سكوت في أكتوبر أن السيناتور سيتوجه إلى ولاية أيوا وينقل مقر حملته إلى ويست دي موين بولاية أيوا حيث رأت الحملة أن ولاية أيوا هي ولاية “النجاح أو الانهيار”.

وقال سكوت للمعلق المحافظ هيو هيويت في أواخر أكتوبر: “لقد اتخذنا القرار بأننا إما ولاية أيوا أو نفشل، وأنا أتطلع إلى أن أكون هناك”.