خسائر بالجملة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يفقد 13 جندياً و 4 آليات خلال التوغل البري

أكد قائد ميداني في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تفجير آليات إسرائيلية عدة واشتباك مقاتلين من الكتائب مع قوات الاحتلال في أكثر من محور، وقال إن دبابات الاحتلال تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب المقاومة الشرسة.

وأوضح أن عدد القتلى بصفوف جنود الاحتلال أكبر مما يتم إعلانه.

بدورها أعلنت كتائب عز الدين القسام أن عناصرها باغتوا اليوم قوة راجلة إسرائيلية غرب “إيرز” من خلف الخطوط، وأجهزوا على 3 جنود من مسافة صفر.

كما قالت كتائب القسام إن عناصرها تمكنوا اليوم من تدمير 4 آليات والإجهاز على قوة راجلة كانت متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة.

وأضافت أنها قصفت أيضا قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة جحر الديك في ذات المنقطة بقذائف الهاون.

من جهته اعترف الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم الأربعاء- بمقتل 9 آخرين من جنوده من لواء “جفعاتي” وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة خلال الساعات الماضية، ونشر أسماء القتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي- في بيان- إن الجنود التسعة قتلوا في اشتباكات، وفي قصف من صاروخ مضاد للدروع استهدف مدرعة، وفي انفجار عبوة ناسفة بدبابة بمنطقة جباليا.

وأقر المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري أمس بمقتل جنديَين من النخبة وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، وقال إن القوات الإسرائيلية المتوغلة في شمالي غزة تتكبد ثمنا باهظا لتقدمها.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية في وقت لاحق أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات التي دارت مع المقاومة الفلسطينية أمس ارتفع إلى 13.