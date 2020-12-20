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خسائر بشرية فادحة لقوات النظام السوري في “معارك الاستنزاف” ضد داعش

منذ 40 دقيقة
عناصر في جيش الأسد

عناصر تابعة للنظام السوري

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه وثق خسائر بشرية فادحة فيما أسماها “معارك الاستنزاف” بين قوات النظام السوري ومسلحي داعش في البادية السورية شرقي البلاد.

وأوضح المرصد أن قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها خسرت منذ مطلع ديسمبر الجاري،في كمائن وتفجيرات واستهدافات واشتباكات ضمن البادية السورية.

واشار المرصد إلى مقتل قتل 39 من عناصر تنظيم داعش في قصف جوي وبري واشتباكات، مرجحا ارتفاع عدد القتلى موجود عشرات الجرحى في صفوف الطرفين بعضهم في حالات خطرة.

وقال المرصد السوري أنه وثق خلال هذه الفترة مقتل أحد عناصر ميليشيات حزب الله اللبناني.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس من العام 2019 وحتى الآن 1084 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

كما وثق المرصد مقتل 601 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

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