خسائر فادحة لحزب الله ومليشيات إيرانية جراء القصف على مستودعات الذخيرة في دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل أربعة جنود سوريين اليوم الأربعاء في هجوم صاروخي إسرائيلي على مواقع قرب دمشق، قالت أنها أُطلقت من طبريا في شمال شرق إسرائيل وإن وسائط الدفاع الجوي السوري أسقطت بعضها.

من جهته كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف الإسرائيلي الذي جرى بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء أدى لتدمير مواقع للميليشيات التابعة لإيران في ريف العاصمة دمشق.

وقد استهدفت الصواريخ الإسرائيلية، موقعا عسكرياً في محيط صحنايا، وآخر في جبل السومرية بالقرب من الفوج 100، وكذلك الجبل القريب من مطار دمشق الدولي، وموقع مابين دمر وقدسيا، إضافة إلى منطقة الكسوة بريف دمشق، حيث تتواجد مواقع عسكرية لقوات النظام “شكلياً” وتتغلغل فيها ميليشيات موالية لإيران و”حزب الله” اللبناني.

وأسفرت الضربات عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في منطقتي السومرية والجبل القريب من مطار دمشق الدولي، إضافة إلى تدمير مواقع ضمن ثكنات عسكرية في كل من صحنايا والكسوة.

إضافة إلى الخسائر المادية الفادحة، فقد أفادت مصادر المرصد السوري، بأن القصف الإسرائيلي على المناطق آنفة الذكر تسبب بمقتل 9 عسكريين وإصابة أكثر من 8 آخرين بجراح متفاوتة، والقتلى هم: 5 من الجنسية السورية و4 لم تعرف هويتهم حتى اللحظة من الميليشيات التابعة لإيران.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي العاشر للأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022.

وكانت صواريخ إسرائيلية، استهدفت في 14 نيسان الجاري مواقع عسكرية، في محيط بلدة رخلة، وقرب المداجن ما بين بلدتي أمبيا وكفرقوق في محيط قطنا بريف دمشق الجنوبي الغربي، حيث يتواجد موقع عسكري للميليشيات الموالية لإيران، وجيش التحرير الفلسطيني، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المنطقة التي قُصفت.