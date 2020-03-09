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خسائر كبيرة في بورصة مصر بعد ارتفاع إصابات كورونا في البلاد

تراجع سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 7%، ليبلغ مستوى 11 ألف نقطة، مسجلا خسائر بلغت 31 مليار جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر.

 

وهبطت المؤشرات اليوم الاثنين متأثرة بمبيعات المستثمرين، ليغلق عند مستوى 596 مليار جنيه.

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وتأتي تلك النسبة التي سجلها المؤشر، كأدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات، بينما هبط مؤشر EGX50 بنسبة 5.3% ليغلق عند مستوى 1546 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX100 هبوطا بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وسجلت أسهم 107 شركات انخفاضا كبيرا.

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