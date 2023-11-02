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خسائر هائلة.. صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي تهوي 70%

منذ دقيقة واحدة
منصة إسرائيلية للتنقيب عن الغاز

منصة إسرائيلية للتنقيب عن الغاز

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أفاد تقرير أعدته شركة (بي.دي.أو إزرائيل) للمحاسبة والاستشارات بأن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي هوت 70 بالمئة منذ أن أغلقت حقل تمار.

وقدرت الشركة الخسائر الاقتصادية لإغلاق الحقل بنحو 800 مليون شيقل (201 مليون دولار) شهريا.

في سياق متصل، أظهر مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، الأربعاء، أن عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضا كبيرا أثناء حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ومن بين أكثر القطاعات تضررا الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70 بالمئة ممن شملهم المسح أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70 بالمئة. وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا.

وتواجه إسرائيل نقصا في عدد العمال بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية. وقال نحو 11 بالمئة من الشركات إن 21 بالمئة من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.

وتعرض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة. كما توقف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب ويجري استئناف العمل فيها ببطء.

وتم إرسال المسح إلى 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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