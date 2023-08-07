خسارةٌ جديدة لترامب.. قاضٍ يرفض دعوى تشهير تتعلّق بـ"اعتداء جنسيّ"

رفض قاض أميركي اليوم الإثنين، دعوى تشهير مضادة أقامها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الكاتبة إي. جان كارول، التي تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها والتشهير بها.

ورفعت كارول دعوى تشهير ثانية ضد ترامب بعد أن قضت هيئة محلفين بتعويض قيمته خمسة ملايين دولار في دعواها الأولى التي أقامتها ضده في مايو/ أيار.

بينما رفع ترامب دعوى قضائية على كارول بتهمة تشويه سمعته، بعد قولها: “أجل، لقد فعل ذلك، أجل، لقد فعل ذلك” ردًا على سؤال شبكة (سي.إن.إن) عن النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين بأنّه لم يغتصبها ولكنّه اعتدى عليها جنسيًا.

كما اعترض ترامب أيضًا على قول كارول لمحاميته: “قد فعل ذلك وأنت على دراية بالأمر”، وذلك بعد فترة وجيزة من صدور الحكم.

وقال لويس كابلن قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، إنه يتعين إسقاط دعوى ترامب إذ أنّ تصريحات كارول “حقيقية إلى حد بعيد”، وقد فشل ترامب في إظهار أنها أدلت بتلك التصريحات بدافع إلحاق الضرر.

وقالت ألينا هابا محامية ترامب: “نعارض بشدة القرار المعيب وسنقدم استئنافاً قريباً”.

أما المحامية روبرتا كابلان، التي لا علاقة لها بالقاضي وتمثل كارول، فعبرت عن سرورها بالقرار، الذي يعني أن المحاكمة المدنية المقررة في 15 يناير/ كانون الثاني 2024 “ستقتصر على مجموعة ضيقة من القضايا وينبغي ألا تستغرق الكثير من الوقت”.

هذا ورفع ترامب الدعوى القضائية المضادة على خلفية قضية التشهير الثانية التي رفعتها كارول، وتسعى للحصول من خلالها على ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار.

وتنبع كلتا الدعويين من إنكار ترامب ادعاء كارول أنّه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن، في منتصف التسعينيات.